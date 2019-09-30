В Кремле прокомментировали массовый протест детских онкологов

В Кремле рассчитывают, что Минздрав разберется в конфликтной ситуации в коллективе центра имени Блохина, где угрожают уволиться онкологи, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости в понедельник, 30 сентября.

Песков отметил, что профильное ведомство в курсе происходящего. Так он ответил на вопрос о целесообразности вмешательства Кремля в ситуацию.

Материалы по теме «Для сверления костей получили строительные перфораторы» Российский врач как мог спасал людей и боролся с системой. За это он лишился работы

Ранее в понедельник стало известно, что все онкологи НИИ детской онкологии и гематологии (НИИ ДОиГ) Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина в Москве пригрозили руководству массовым увольнением. Медики обвинили новое руководство центра в травле и несправедливом распределении зарплат. Они также рассказали, что пациенты центра содержатся в ужасных условиях.

Руководство в институте Блохина сменилось летом 2019 года. Тогда НИИ детской онкологии и гематологии возглавила Светлана Варфоломеева. В самом учреждении отвергают все обвинения, а также подчеркивают, что в понедельник, 30 сентября, там не было никаких заявлений об увольнении врачей. В учреждении пообещали ответить на обращение коллег к пяти часам вечера.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!