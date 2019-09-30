Московские детские онкологи пригрозили уволиться

Все 26 детских онкологов московского Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии имени Блохина написали заявления об увольнении в знак протеста против нового руководства. Видео их обращения опубликовано в YouTube-канале независимого профсоюза медработников «Альянс врачей».

По словам врачей, начальство «травит» их и начисляет зарплаты по своему усмотрению, в зависимости от отношения к тому или иному специалисту. «Неугодных» выживают, чтобы поставить на их место «своих» людей.

Медики пожаловались на ужасные условия, в которых приходится работать: плесень и трещины на стенах, переполненные палаты. По их словам, вместо решения этих проблем руководство якобы занимается аппаратной борьбой.

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«Начисление заработной платы сотрудников превратилось в закрытый и несправедливый процесс, который направлен на выдавливание неугодных, — заявили врачи. — Не создав ничего нового, вновь пришедшее руководство уничтожает достигнутое, дестабилизировав работу всей онкологической службы в стране, поставив под угрозу жизни детей». В своем обращении онкологи потребовали отстранить новое руководство, а также пересмотреть систему распределения зарплат.

Руководство в институте Блохина сменилось летом 2019 года. Тогда НИИ детской онкологии и гематологии возглавила Светлана Варфоломеева. В самом учреждении отвергают все обвинения, а также подчеркивают, что в понедельник, 30 сентября, там не было никаких заявлений об увольнении врачей, сообщает Rambler News Service. «К пяти часам вечера у нас будет подробный ответ на каждую претензию детских онкологов», — уточнили в пресс-службе центра.

Среди возможных причин скандала называют то, что новое руководство стало бороться с коррупцией среди врачей центра. «В центре онкологии всегда были поборы. После того как изменилось руководство, сотрудникам было сказано, что эта традиция полностью будет пресечена. Ряду товарищей, которые получали выгоду от постоянных поборов, это не понравилось», — предположил резидент «Лиги защиты врачей» Семен Гальперин, слова которого приводил «Коммерсантъ».

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