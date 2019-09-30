Минздрав проверит центр Блохина после угроз об увольнении всех детских онкологов

В московский Национальный медицинский исследовательский центр (НМИЦ) онкологии имени Блохина направили специальную комиссию Минздрава для оценки работы учреждения. Об этом сообщает RNS со ссылкой на пресс-службу онкоцентра.

Кроме того, оценку действиям сотрудников центра дадут президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль, главный внештатный детский специалист-гематолог Минздрава Александр Румянцев, советник директора НМИЦ имени Блохина, академик Владимир Поляков и директор департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава Елена Байбарина.

Ранее стало известно, что все онкологи центра Блохина в Москве пригрозили руководству массовым увольнением. Медики обвинили новое руководство центра в травле и несправедливом распределении зарплат. Они также рассказали, что пациенты центра содержатся в ужасных условиях. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков завил, что в Кремле рассчитывают на вмешательство Минздрава в конфликтную ситуацию.

Руководство в институте Блохина сменилось летом 2019 года. Тогда НИИ детской онкологии и гематологии возглавила Светлана Варфоломеева. В самом учреждении отвергают все обвинения, а также подчеркивают, что в понедельник, 30 сентября, там не было никаких заявлений об увольнении врачей.

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