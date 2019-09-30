В центре Блохина рассказали о возможных причинах протеста детских онкологов

Причиной протеста сотрудников московского Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии имени Блохина могли стать личные амбиции некоторых из них, а также влияние извне. Об этом рассказал директор центра Иван Стилиди, передает агентство «Москва».

По словам Стилиди, поводом для обращения сотрудников стало приглашение Светланы Варфоломеевой на должность главы НИИ детской онкологии и гематологии. «Возможно, что некоторые сотрудники имели личные амбиции занять эту позицию», — сказал он.

Кроме того, после смены руководства увольняться никому не предлагали, добавил Стилиди. Он подчеркнул, что центр наоборот нуждается в дополнительных работниках.

«Я полагаю, товарищи, что за всем этим стоит некая группа за пределами онкологического центра, которая умело пытается дирижировать настроениями наших коллег. А коллеги наши оказались ведомыми», — заключил директор центра.

Ранее стало известно, что все онкологи центра Блохина в Москве пригрозили руководству массовым увольнением. Медики обвинили новое руководство центра в травле и несправедливом распределении зарплат. Они также рассказали, что пациенты центра содержатся в ужасных условиях. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле рассчитывают на вмешательство Минздрава в конфликтную ситуацию.

Руководство в институте Блохина сменилось летом 2019 года. Тогда НИИ детской онкологии и гематологии возглавила Светлана Варфоломеева. В самом учреждении отвергают все обвинения, а также подчеркивают, что в понедельник, 30 сентября, там не было никаких заявлений об увольнении врачей.

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