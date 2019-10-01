Одному из инициаторов массового протеста детских онкологов сделали выговор

Заместитель директора НИИ детской онкологии и гематологии московского Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии имени Н.Н. Блохина Георгий Менткевич был освобожден от должности исполняющего обязанности заведующего отделением. Об этом заявил директор центра Иван Стилиди, передает ТАСС.

По словам директора центра, Менткевич совмещал две должности, освобожден он был только от одной из них. Кроме того, Стилиди сделал ему выговор «за хамское поведение». «Менткевич начал свою деятельность, которую мы сейчас обсуждаем, задолго до того, как я как руководитель центра, сложил с него полномочия по исполнению обязанностей заведующего отделением», — прокомментировал ситуацию он.

Ранее стало известно, что все онкологи центра Блохина в Москве пригрозили руководству массовым увольнением. Медики обвинили новое руководство центра в травле и несправедливом распределении зарплат. Они также рассказали, что пациенты центра содержатся в ужасных условиях. Одним из инициаторов обращения был Георгий Менткевич.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле рассчитывают на вмешательство Минздрава в конфликтную ситуацию. В самом центре отметили, что причиной конфликта могли стать личные амбиции некоторых сотрудников, а также влияние извне.

Руководство в институте Блохина сменилось летом 2019 года. Тогда НИИ детской онкологии и гематологии возглавила Светлана Варфоломеева. В самом учреждении отвергают все обвинения, а также подчеркивают, что в понедельник, 30 сентября, там не было никаких заявлений об увольнении врачей.

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