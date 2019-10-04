Детские онкологи центра Блохина рассказали о запрете принимать их на работу

Увольняющихся сотрудников московского НИИ детской онкологии и гематологии Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) имени Блохина предупредили о распоряжении Минздрава не трудоустраивать их в другие государственные медицинские учреждения. Об этом «Интерфаксу» рассказал замдиректора НИИ Максим Рыков.

«Нам звонили, говорили, что хотели взять, но давят, чтобы не брали», — сказал Рыков, добавив, что коммерческим клиникам такого указания, скорее всего, не поступало.

В Минздраве эту информацию отрицают. Там агентству заявили, что таких приказов «не было и быть не могло».

До 10 октября в НМИЦ работает специальная комиссия Минздрава, которая занимается ситуацией с увольнением врачей. В свою очередь, медики отмечали, что комиссия состоит из людей, принимавших решение о назначении нового директора Светланы Варфоломеевой, из-за которой они и увольняются.

Заявления об увольнении «в связи с давлением со стороны руководства» написали более десятка врачей НИИ. При этом присоединиться к ним готовы все 26 сотрудников. Они пожаловались на проблемы с зарплатами и травлю со стороны начальства. В Минздраве их обвинили в нарушении этики.

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