Врачи еще одной российской больницы захотели массово уволиться

Врачи-неонатологи роддома пермской городской больницы № 6 написали заявления на увольнение из-за низких зарплат. Видеообращение записала заведующая отделением Ирина Петрова, его опубликовал YouTube-канал организации «Альянс врачей».

Петрова рассказала, что за последний год из отделения уволились пять врачей, причиной стали «низкие зарплаты и тяжелые перегрузки». Врач утверждает, что медики обращались в разные инстанции, но безрезультатно, и им пришлось отказаться от переработок из-за усталости.

«Врачей нет, мы не можем физически закрыть дежурства, при этом даже на нас, последних, которые остались в роддоме, руководство психологически давит и отказывается нам оплачивать сверхурочную работу», — заявила Петрова.

По ее словам, медики требуют оплачивать дополнительную работу вместо временно отсутствующего работника в размере 500 рублей в час ночью и 300 рублей в час днем. Они также потребовали нанять новых врачей вместо уволившихся.

Главврач больницы Виктор Гневашев попросил врачей «оставить документы», которые он изучит с юристами, после чего даст «мотивированный ответ». В администрации больницы активистам сказали возвращаться «обратно в свою Москву».

Ранее 1 октября врачи НМИЦ онкологии имени Блохина начали увольняться, перед этим пожаловавшись на травлю и проблемы с зарплатами. 30 сентября они опубликовали в интернете видеообращение и рассказали, что пациенты центра содержатся в плохих условиях. В самом онкоцентре опровергли эту информацию и заявили, что медики направили только заявления на отпуск. В Минздраве врачей НМИЦ обвинили в нарушении этики.

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