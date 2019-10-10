Глава онкоцентра Блохина рассказал о сокращениях

В Национальном медицинском исследовательском центре онкологии имени Блохина ожидается сокращение штата. Об этом рассказал директор учреждения Иван Стилиди, передают «Известия».

Причиной грядущего сокращения штата стали проблемы с финансами, отметил Стилиди. Он добавил, что пострадают в первую очередь возрастные сотрудники.

При этом Стилиди рассказал, что «не планирует» увольнять ни врачей, ни сестер, если возникнет новая волна массовых увольнений — директор центра намерен проводить беседы со всеми, кто принесет заявления. Он добавил, что в центре работают опытные врачи, но это «не уникальные, как они рассказывают, надев на себя корону, специалисты».

Стилиди также рассказал, что за полтора года работы на посту директора уволил «два десятка» человек, которые занимались поборами и продавали пациентам лекарства.

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Ранее Стилиди рассказал, что директор института получает 180 тысяч рублей в месяц, его заместители — до 220 тысяч, а врачи — от 160 до 300 тысяч рублей. По его словам, зарплата руководства и заместителей ниже, чем многих известных врачей.

30 сентября стало известно, что все онкологи центра Блохина пригрозили руководству массовым увольнением. Медики обвинили новое руководство центра в травле и несправедливом распределении зарплат. Они также рассказали, что пациенты центра содержатся в ужасных условиях.

Руководство в институте Блохина сменилось летом 2019 года. Тогда НИИ детской онкологии и гематологии возглавила Светлана Варфоломеева. В Минздраве встали на сторону руководства центра и упрекнули заявивших об увольнении четырех врачей в нарушении врачебной этики.

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