Россиянка избила ребенка в коляске и попала на видео

Северодвинск life / ВКонтакте

В Северодвинске неизвестная женщина избила ребенка в коляске, полиция начала проверку по данному факту. Об этом сообщили в УМВД по Архангельской области, передает РИА Новости. Видеозапись инцидента опубликовали в сообществе «Северодвинск life» во «ВКонтакте».

На записи, снятой очевидцами, видно, как женщина сначала пытается успокоить ребенка и качает коляску, после чего садится на корточки и начинает что-то искать в траве. После этого она встает и несколько раз бьет ребенка.

Управления уголовного розыска и отдела по делам несовершеннолетних ведут поиски женщины.

Ранее сообщалось, что жительница Владимирской области до смерти избила шестимесячную дочь, потому что девочка капризничала. Сначала женщина ударила ребенка в грудную клетку, оставив на теле синяки. Девочка плакала, но мать не обращалась к врачам, а продолжала избивать ребенка. Через несколько дней мать ударила ребенка кулаком в живот. Вечером у девочки начали закатываться глаза, мать пошла к соседке за помощью. Врачи констатировали смерть младенца.

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