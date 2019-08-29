Россиянка до смерти избила шестимесячную дочь за капризы

Жительница города Кольчугино Владимирской области до смерти избила шестимесячную дочь, потому что та капризничала. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России.

22-летняя женщина родила дочь в июне 2018 года. По версии следствия, она ухаживала за ребенком в основном самостоятельно, из-за чего у нее нередко возникала усталость и раздражение, когда девочка капризничала.

26 декабря 2018 года женщина была дома с ребенком одна. Девочка начала плакать, и «в состоянии неприязни» мать ударила ее в грудную клетку, причинив тяжкий вред здоровью. В последующие дни девочка часто плакала, на ее груди, спине и лбу были множественные гематомы, но мать не обращалась к врачам, а продолжала избивать ребенка. Утром 29 декабря женщина ударила младенца кулаком в живот. Вечером у девочки начали закатываться глаза, ее родительница испугалась и пошла к соседке за помощью. Прибывшие врачи скорой констатировали смерть ребенка.

В отношении женщины возбудили дело по части 4 статьи 111 Уголовного кодекса России («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»). Женщину поместили под стражу, ее признали вменяемой. Отмечается, что она является воспитанницей коррекционной школы.

В конце июля сообщалось, что в одном из отелей Нижнего Новгорода 29-летняя россиянка избила сына хоккейной клюшкой и ввела ему инъекцию обезболивающего и димедрола, пытаясь изгнать из ребенка бесов. По информации издания, 12-летнего мальчика в синяках обнаружили в номере спустя сутки. Все это время он провел без еды и воды. Рядом с ним лежала хоккейная клюшка. Сначала ребенок утверждал, что получил травмы в результате игры в хоккей, но потом признался, что его избила мать, которая якобы изгоняла из него бесов.

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