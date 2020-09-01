Россиянин отрубил племяннице пальцы из-за мобильника

Житель Бурятии отрубил 5-летней племяннице пальцы из-за мобильного телефона, который ребенок случайно разбил. Об этом сообщается на сайте местного главка Следственного комитета во вторник, 1 сентября.

Инцидент произошел 31 августа в одной из деревень. Утром девочка вместе со своим отцом и дядей отправилась на покос травы в поле. Из-за начавшегося дождя взрослые отложили работу и начали выпивать. Дядя отдал девочке свой телефон, чтобы она не мешала застолью.

В процессе игры ребенок выронил телефон, аппарат разбился. 47-летний россиянин приказал племяннице положить ладонь на пень и отрубил девочке два пальца топором. Позже ее госпитализировали, врачам удалось пришить один палец.

В настоящий момент подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело.

Ранее во вторник стало известно, что в Пномпене, столице Камбоджи, мужчина заподозрил собственную мать в одержимости призраками и отрубил ей голову.