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02:29, 3 июля 2026Бывший СССР

Пограничник организовал схему побега мужчин из Украины

«Страна.ua»: Инспектор украинской погранслужбы организовал поток уклонистов за деньги
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Global Look Press

Инспектор пограничной службы в Одесской области организовывал незаконный выезд мужчин призывного возраста, на которых оформлял документы членов экипажей речных судов. Его задержали в городе Измаил, передает украинское издание «Политика Страны».

Уточняется, что за свои услуги он получал деньги, а документы и маршруты подбирались так, чтобы прохождение контроля выглядело законным. Стоимость такой работы составляла 7 тысяч 300 долларов.

Передачу средств установили и отследили, а подозреваемого задержали. С помощью фигуранта из Украины уехали по меньшей мере 147 мужчин. Организатора задержали при получении очередного транша — шесть тысяч долларов от военнообязанного, которому должны были обеспечить посадку на судно под видом моториста и беспрепятственное пересечение границ.

Теперь пограничнику может грозить ответственность за организацию незаконной переправки лиц через государственную границу и злоупотребление служебным положением. Следствие также проверяет, с кем в сговоре действовал мужчина.

Ранее депутат Верховной Рады Анна Скороход заявила, что около 90 процентов мобилизованных в Вооруженные силы Украины (ВСУ) оказались непригодными для военной службы. По ее словам, план по мобилизации выполняют, но привлекают к военной службе людей с психическими отклонениями и хроническими заболеваниями.

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