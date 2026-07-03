Москвичка распылила газовый баллончик в ходе ссоры с соседкой

РИА Новости: Москвичка распылила газовый баллончик при ссоре с соседкой по коммуналке

В Москве женщина, поссорившись с соседкой по коммунальной квартире, распылила газовый баллончик. Об этом рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в Бирюлево на юге Москвы. В квартире в момент конфликта также находился восьмилетний сын одной из женщин. Собеседник агентства добавил, что госпитализация никому не потребовалась.

Участники конфликта доставлены в отделение полиции. По словам источника, женщины написали встречные заявления.

Ранее 59-летняя жительница Санкт-Петербурга, работавшая главным бухгалтером в общеобразовательной школе, наняла киллера для решения квартирного вопроса. Женщина хотела, чтобы соседка съехала и продала свои квадратные метры ей, однако на все предложения получала отказ. Тогда осужденная решилась на крайнюю меру — предложила знакомому стать «киллером» и обещала за работу 70 тысяч рублей. Суд приговорил ее к восьми годам лишения свободы.