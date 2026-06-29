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Силовые структуры
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12:52, 29 июня 2026Силовые структуры

Школьный главбух наняла киллера для решения квартирного вопроса

В Петербурге к 8 годам приговорили главбуха, нанявшую киллера ради расправы с соседкой
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Россиянке дали восемь лет за наем киллера для расправы над соседкой. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.

По данным издания, у 59-летней жительницы Санкт-Петербурга, работавшей главным бухгалтером в общеобразовательной школе, был давний конфликт с соседкой по коммунальной квартире. Главбух хотела, чтобы та съехала и продала свои квадратные метры ей, но на все предложения получала отказ. Тогда осужденная решилась на крайнюю меру — предложила знакомому стать «киллером» и обещала за работу 70 тысяч рублей.

Наемника предложенный гонорар не впечатлил, и он сдал заказчицу расправы полицейским.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге управляющая компания наняла киллеров для недовольного ее работой россиянина.

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