Школьный главбух наняла киллера для решения квартирного вопроса

В Петербурге к 8 годам приговорили главбуха, нанявшую киллера ради расправы с соседкой

Россиянке дали восемь лет за наем киллера для расправы над соседкой. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.

По данным издания, у 59-летней жительницы Санкт-Петербурга, работавшей главным бухгалтером в общеобразовательной школе, был давний конфликт с соседкой по коммунальной квартире. Главбух хотела, чтобы та съехала и продала свои квадратные метры ей, но на все предложения получала отказ. Тогда осужденная решилась на крайнюю меру — предложила знакомому стать «киллером» и обещала за работу 70 тысяч рублей.

Наемника предложенный гонорар не впечатлил, и он сдал заказчицу расправы полицейским.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге управляющая компания наняла киллеров для недовольного ее работой россиянина.