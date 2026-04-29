Управляющая компания наняла киллеров для недовольного ее работой россиянина

На Урале представители УК наняли киллеров для убийства недовольного жильца

Следователи раскрыли дело о покушении на убийство жильца одного из домов в Екатеринбурге, который захотел сменить управляющую компанию (УК) из-за недовольства ее работой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета России по Свердловской области.

По версии следствия, в июле 2025 года мужчина поставил вопрос о смене УК в доме, где проживает. Узнав об этом, представители организации решили избавиться от инициативного жильца, чтобы не потерять доход, и наняли киллеров. Покушение произошло 31 июля. Согласно плану, киллеры заманили мужчину в малолюдное место и избили, как они думали, до смерти. Потерпевшему удалось выжить только благодаря помощи врачей. После этого он обратился в полицию.

Напавших на него быстро задержали — ими оказались двое мужчин 1988 и 1997 годов рождения. В ближайшее время они оба предстанут перед судом. Представители УК, которые выступили заказчиками убийства, успели скрыться за границей. Их объявили в розыск.

