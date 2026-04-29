Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:34, 29 апреля 2026

Управляющая компания наняла киллеров для недовольного ее работой россиянина

Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Следователи раскрыли дело о покушении на убийство жильца одного из домов в Екатеринбурге, который захотел сменить управляющую компанию (УК) из-за недовольства ее работой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета России по Свердловской области.

По версии следствия, в июле 2025 года мужчина поставил вопрос о смене УК в доме, где проживает. Узнав об этом, представители организации решили избавиться от инициативного жильца, чтобы не потерять доход, и наняли киллеров. Покушение произошло 31 июля. Согласно плану, киллеры заманили мужчину в малолюдное место и избили, как они думали, до смерти. Потерпевшему удалось выжить только благодаря помощи врачей. После этого он обратился в полицию.

Напавших на него быстро задержали — ими оказались двое мужчин 1988 и 1997 годов рождения. В ближайшее время они оба предстанут перед судом. Представители УК, которые выступили заказчиками убийства, успели скрыться за границей. Их объявили в розыск.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok