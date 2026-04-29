Россиянина наказали за двух выпавших из его грузовика школьниц

14:11, 29 апреля 2026Силовые структуры

Приморец получил 2,5 года из-за смерти школьницы, выпавшей из его грузовика
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Суд огласил приговор жителю Приморья, из грузовика которого во время школьного мероприятия выпали две девочки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя объединенной пресс-службы судов региона Елену Оленеву.

Мужчину приговорили к 2,5 года колонии-поселения по статье 264 («Нарушение правил дорожного движения») УК РФ. Он признал свою вину и выплатит три миллиона рублей в качестве морального вреда.

Как установил суд, ЧП произошло осенью прошлого года. Мужчина приехал с женой и дочкой на школьное мероприятие в селе Покровка на грузовике. Другие родители попросили его покатать их детей, и водитель согласился. Во время катания из кузова выпали две девочки, одна из них сильно ударилась головой и не выжила.

