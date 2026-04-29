Россиянина наказали за двух выпавших из его грузовика школьниц

Суд огласил приговор жителю Приморья, из грузовика которого во время школьного мероприятия выпали две девочки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя объединенной пресс-службы судов региона Елену Оленеву.
Мужчину приговорили к 2,5 года колонии-поселения по статье 264 («Нарушение правил дорожного движения») УК РФ. Он признал свою вину и выплатит три миллиона рублей в качестве морального вреда.
Как установил суд, ЧП произошло осенью прошлого года. Мужчина приехал с женой и дочкой на школьное мероприятие в селе Покровка на грузовике. Другие родители попросили его покатать их детей, и водитель согласился. Во время катания из кузова выпали две девочки, одна из них сильно ударилась головой и не выжила.
