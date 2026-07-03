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Из жизни
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02:40, 3 июля 2026Из жизни

Отец семи дочерей изнасиловал трехлетнюю девочку и расправился с ней

В Индии отец семи дочерей надругался над трехлетней девочкой и расправился с ней
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Wesley Tingey / Unsplash

В Индии многодетному отцу вынесли приговор после расправы над трехлетней девочкой. Об этом пишет The Print.

Утверждается, что в день инцидента 65-летнего отца восьмерых детей — семи девочек и одного мальчика — уволили с работы. Сидя на ступеньках храма, он заметил девочку, игравшую со сверстниками.

Мужчина отвел ребенка в ближайший коровник, где жестоко надругался, после чего расправился с ней. По словам полицейских, они нашли девочку под одним из мешков, к этому моменту она уже не дышала. Преступник затолкал ей в рот леггинсы. В общей сложности он нанес жертве 18 травм твердыми тупыми предметами.

С помощью камер видеонаблюдения правоохранителям удалось выяснить, кто и куда увел несовершеннолетнюю, а ДНК-тест подтвердил его причастность к преступлению. Мужчину приговорили к смертной казни.

Ранее в индийской деревне Ханаши мужчина унижал супругу из-за лишнего веса и в итоге убил ее. Муж и его семья требовала у женщины дополнительного приданого. Помимо этого, он унижал и оскорблял жену из-за ее веса, утверждая, что она «слишком толстая» и не способна зачать и выносить ребенка.

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