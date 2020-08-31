Россиянка с отрубленными мужем руками впервые показала фото без протеза

Россиянка Маргарита Грачева, которой бывший муж отрубил кисти рук из ревности, впервые показала фото без протеза правой руки. Она опубликовала снимки на своей странице в Instagram.

Грачева подписала, что «давно хотела сделать это», но не решалась. Она отметила, что всегда ходит с протезом, однако решилась на первую фотосессию без него. «Я даже к брату на выпускной не пошла, потому-что у меня сломался протез», — объяснила она и добавила, что, когда носит протез, все смотрят «как на супергероя». «А когда я с культей, в большинстве случаев это взгляды жалости», — написала Грачева.

Женщина пояснила, что в мире очень много людей с ампутацией, которые «по какой-то причине пока не могут получить протез». Также она рассказала, что хотела показать этими фото: «Неважно, есть ли у тебя стильная железная рука,нога,это всего лишь маленькое дополнение; важны твои внутренние ценности, взгляды и твоя личность».

30 июля Грачева объявила, что в сентябре снова выходит замуж, но не рассказала, за кого. Она добавила, что многие пользователи соцсетей негативно восприняли эту новость, но ее это никак не задевает.

В декабре 2017 года муж вывез Маргариту в лес и отрубил ей кисти рук топором за то, что она хотела с ним развестись, после чего отвез ее на машине в больницу. Врачи смогли восстановить левую кисть, для правой руки изготовили протез. Маленькие сыновья Грачевой не знают о поступке отца, им сказали, что мать попала в ДТП. Бывшего мужа женщины приговорили к 14 годам колонии строгого режима.