Россиянка с отрубленными мужем руками оставит его фамилию в новом браке

Россиянка Маргарита Грачева, которой бывший муж отрубил кисти рук из ревности, не будет менять свою фамилию после новой свадьбы. Об этом она сообщила в сториз своего Instagram.

Грачева объяснила, что ей нужно оставить фамилию бывшего мужа Дмитрия из-за судебного процесса по разделу машины. В 2019 году женщина подавала иск в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с жалобой на бездействие полицейских.

30 июля Грачева объявила, что в сентябре снова выходит замуж, но не рассказала, за кого. Она добавила, что многие пользователи соцсетей негативно восприняли эту новость, но ее это никак не задевает.

В декабре 2017 года муж вывез Маргариту в лес и отрубил ей кисти рук топором за то, что она хотела с ним развестись, после чего отвез ее на машине в больницу. Врачи смогли восстановить левую кисть, для правой руки изготовили протез. Маленькие сыновья Грачевой не знают о поступке отца, им сказали, что мать попала в ДТП. Бывшего мужа женщины приговорили к 14 годам колонии строгого режима.