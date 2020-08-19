Россиянка с отрубленными руками рассказала об отношении детей к ее жениху

Россиянка Маргарита Грачева, которой бывший муж из ревности отрубил кисти рук, рассказала изданию Woman.ru об отношениях своего нового возлюбленного с ее детьми.

По словам Грачевой, ее сыновья приняли жениха матери тепло и хорошо к нему относятся, «они отлично общаются, прекрасно ладят, что для меня, как для мамы, очень важно». Она также рассказала, что сделала все для того, чтобы сохранить для своих детей привычный образ жизни. Сейчас они практически не замечают разницы между временем, когда женщина была с обеими руками, и нынешним периодом, когда она стала носить протез. Кроме того, Маргарита заявила о желании родить еще одного ребенка, она мечтает о девочке.

Грачева подчеркнула, что для нее важен именно официальный брак, а не просто отношения. Женщина отметила, что ее избранник выбрал правильную тактику, став сначала для нее просто другом, это позволило ей привыкнуть к нему. «Он спокойно ждал и не требовал от меня серьезных отношений. Возможно, поэтому все получилось», — заключила Маргарита Грачева.

30 июля Грачева объявила, что в сентябре снова выходит замуж, но не рассказала, за кого. Она добавила, что многие пользователи соцсетей негативно восприняли эту новость, но ее это никак не задевает.

В декабре 2017 года муж вывез Маргариту в лес и отрубил ей кисти рук топором за то, что она хотела с ним развестись, после чего отвез ее на машине в больницу. Врачи смогли восстановить левую кисть, для правой руки изготовили протез. Маленькие сыновья Грачевой не знают о поступке отца, им сказали, что мать попала в ДТП. Бывшего мужа женщины приговорили к 14 годам колонии строгого режима.