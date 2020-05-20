Тодоренко отдала награду «Женщина года» россиянке с отрубленными мужем руками

Телеведущая Регина Тодоренко отдала награду «Женщина года» Маргарите Грачевой, которой муж отрубил кисти рук. Об этом россиянка рассказала в своем Instagram.

Как написала Грачева, она отправила телеведущей свою книгу «Счастлива без рук», в которой описана произошедшая с ней история. После этого от Тодоренко пришла ответная посылка. «Вот теперь я обладатель тяжелой стекляшки с надписью "Женщина года 2019" и двух прекрасных костюмов панд!» — поделилась она.

Грачева также попросила не критиковать Тодоренко. «Все мы совершаем ошибки, но главное пытаться их исправить!» — написала она. По ее словам, всю подлинность действий телеведущей покажет время.

Ранее Регина Тодоренко в интервью Peopletalk на YouTube заявила, что женщины могут быть виноваты в том, что их бьют. «Твой муж тебя бьет, а почему, ты не задумывалась? А что ты сделала для того, чтобы он тебя не бил?» — сказала телеведущая. Позже она извинилась за свое высказывание.

Пользователи сети затравили ведущую за это высказывание и указали, что она должна обвинять насильников, а не жертв. Журнал Glamour лишил Тодоренко звания «Женщина года». Зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина поддержала это решение.

Бывший муж Маргариты Грачевой вывез ее в лес в декабре 2017 года и по частям разрезал ей руки за то, что она хотела развестись. После случившегося он сам привез ее в больницу. Там врачи смогли восстановить левую кисть из фрагментов, которые полицейские нашли на месте инцидента, из правой руки пришлось сформировать культю. Женщина ездила в Германию на реабилитацию и за протезами. До трагедии она неоднократно обращалась в полицию, но ее жалобы на мужа игнорировали. В 2019 году она обратилась в ЕСПЧ.

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