Мужчина заподозрил мать в одержимости призраками и отрубил ей голову

В Пномпене, столице Камбоджи, мужчина заподозрил собственную мать в одержимости призраками и отрубил ей голову. Полицейские обнаружили у него дома документ, свидетельствующий о его психических проблемах. Об этом пишет The Mirror.

Правоохранители задержали 32-летнего местного жителя, когда тот разгуливал голышом возле здания Международного университета. Мужчина утверждал, что собирается покончить с собой, однако полиция все же задержала его.

Стражи порядка нашли и тело 65-летней матери. Ее голова была полностью отделена от тела ножом.

В конце июля в Индии колдун пытался изгнать духов из тела клиентки, поджег ее и накормил свиными фекалиями. Через некоторое время состояние девушки ухудшилось, и ее госпитализировали. А колдуна обвинили в покушении на убийство.