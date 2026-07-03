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01:57, 3 июля 2026Мир

В Германии назвали лучший момент для ухода Зеленского

JW: Назначение выборов на Украине станет лучшим моментом для ухода Зеленского
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Isabel Infantes / Reuters

Назначение новых выборов президента Украины станет лучшим моментом для ухода Владимира Зеленского и «смены караула». Об этом пишет немецкая газета Junge Welt.

«Все опросы предсказывают [экс-главкому ВСУ Валерию] Залужному победу над Зеленским. Вопрос лишь в том, с каким отрывом. Здесь становится ясно: если Зеленский сейчас все-таки назначит новые выборы, для него это лучший момент, чтобы уйти со страниц украинской истории», — указано в сообщении.

В статье подчеркивается, что смена Зеленского на Залужного вряд ли приведет к установлению мира на Украине, поскольку бывший военачальник считает возвращение утраченных территорий «фактически пожизненной целью своей страны».

Ранее Зеленский опроверг слухи о президентских выборах на Украине осенью этого года. Он напомнил, что парламентские выборы осенью пройдут только в России. «Нашим политикам не следует забывать: не у нас», — подчеркнул он.

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