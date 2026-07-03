JW: Назначение выборов на Украине станет лучшим моментом для ухода Зеленского

Назначение новых выборов президента Украины станет лучшим моментом для ухода Владимира Зеленского и «смены караула». Об этом пишет немецкая газета Junge Welt.

«Все опросы предсказывают [экс-главкому ВСУ Валерию] Залужному победу над Зеленским. Вопрос лишь в том, с каким отрывом. Здесь становится ясно: если Зеленский сейчас все-таки назначит новые выборы, для него это лучший момент, чтобы уйти со страниц украинской истории», — указано в сообщении.

В статье подчеркивается, что смена Зеленского на Залужного вряд ли приведет к установлению мира на Украине, поскольку бывший военачальник считает возвращение утраченных территорий «фактически пожизненной целью своей страны».

Ранее Зеленский опроверг слухи о президентских выборах на Украине осенью этого года. Он напомнил, что парламентские выборы осенью пройдут только в России. «Нашим политикам не следует забывать: не у нас», — подчеркнул он.