Обеспечивавшему карантин индийскому полицейскому отрубили руку мечом

Индийскому полицейскому, обеспечивавшему соблюдение норм карантина, отрубили руку мечом остановленные им граждане. Об этом со ссылкой на местные СМИ сообщает СNN.

Инцидент произошел в северном штате Пенджаб. Отряд полицейских остановил возле овощного рынка машину, в которой ехали семеро мужчин, чтобы проверить, есть ли у них все необходимые документы.

Мужчины оказались представителями этнорелигиозного меньшинства — Нихангов, воинов-сикхов — и напали на правоохранителей. У одного из них был меч, которым он отрубил левую руку помощнику инспектора Харжиту Сингху. Еще шестеро полицейских были госпитализированы с серьезными ранениями, в том числе в области спины.

Изувеченного Сингха доставили в больницу в городе Чандигарх, где прооперировали, пришив руку на место. Операция длилась более 7 с половиной часов. Мужчин, предположительно напавших на силовиков, задержали, начато расследование.

Пунджаб стал одним из первых индийских штатов, продливших режим самоизоляции до конца месяца. Всего в стране официально подтверждено чуть более 10 тысяч случаев заражения коронавирусом нового типа, известно о 342 летальных исходах и более 1,1 тысячи вылечившихся.

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