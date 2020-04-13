Обеспечивавшему карантин индийскому полицейскому отрубили руку мечом

Индийскому полицейскому, обеспечивавшему соблюдение норм карантина, отрубили руку мечом остановленные им граждане. Об этом со ссылкой на местные СМИ сообщает СNN.
Инцидент произошел в северном штате Пенджаб. Отряд полицейских остановил возле овощного рынка машину, в которой ехали семеро мужчин, чтобы проверить, есть ли у них все необходимые документы.
Мужчины оказались представителями этнорелигиозного меньшинства — Нихангов, воинов-сикхов — и напали на правоохранителей. У одного из них был меч, которым он отрубил левую руку помощнику инспектора Харжиту Сингху. Еще шестеро полицейских были госпитализированы с серьезными ранениями, в том числе в области спины.
Изувеченного Сингха доставили в больницу в городе Чандигарх, где прооперировали, пришив руку на место. Операция длилась более 7 с половиной часов. Мужчин, предположительно напавших на силовиков, задержали, начато расследование.
Пунджаб стал одним из первых индийских штатов, продливших режим самоизоляции до конца месяца. Всего в стране официально подтверждено чуть более 10 тысяч случаев заражения коронавирусом нового типа, известно о 342 летальных исходах и более 1,1 тысячи вылечившихся.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения