Жители Индии впервые увидели верхушку гор из-за коронавируса

Население северного индийского штата Пенджаб впервые увидело верхушку горного хребта Гималаев из-за улучшения экологии во время вспышки коронавируса. Об этом сообщает CNN.
Жители города Джаландхар и его окрестностей публикуют в соцсетях фотографии гор, отмечая, что не могли разглядеть их пиков десятилетиями.
«Впервые за почти 30 лет я ясно увидел Гималаи, поскольку воздух очистился от загрязнения. Это удивительно», — написал Манджит Канг.
Качество воздуха улучшилось после того, как в регионе прекратили работу промышленные предприятия и перестали ездить автомобили. Центральный совет Индии по контролю за экологией установил, что в первый же день введения ограничений воздушное пространство очистилось на 44 процента. За неделю карантина экологическая обстановка улучшилась в 85 городах страны.
Ранее сообщалось, что в итальянской Венеции из-за пандемии коронавируса очистилась вода в каналах. В мэрии объяснили ситуацию тем, что из-за прекращения судоходства осадок опустился на дно. Кроме того, из-за отсутствия вапоретто (венецианских речных трамваев) в городе улучшился воздух.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения