Индия поборется с коронавирусом при помощи железных дорог

Индийская госкомпания Indian Railways («Индийские железные дороги») поможет стране бороться с коронавирусом SARS-CoV-2, производя защитные костюмы. Об этом министр железных дорог и торговли Пиюш Гойял сообщил на своей странице Twitter.

По его словам, экипировку будут производить в больших объемах для помощи медработникам. Кроме того, ранее Гойял сообщил в Twitter, что старые поезда будут переделываться в передвижные палаты для больных. «Пациентам предоставят чистую, продезинфицированную и здоровую среду для комфортного выздоровления», — отметил он.

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В общей сложности предполагается переделать 20 тысяч вагонов, в каждом их которых будет по 16 мест для заболевших, помещение для доктора и медсестер, а также для хранения инвентаря. Такие поезда можно будет отправлять в любую точку страны.

Как отмечает телеканал CNN, пассажирское железнодорожное сообщения в Индии закрыто с 25 марта и до 14 апреля. Это произошло впервые за 167 лет. В то же время грузовые перевозки продолжаются. В нормальной обстановке по железным дорогам Индии курсируют более 20 тысяч пассажирских поездов в день.

В настоящее время в Индии зафиксировано 4288 заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19, из них 117 умерли. В общей сложности в мире заразились свыше 1,2 миллиона, следует из данных университета Джона Хопкинса.

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