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Индия поборется с коронавирусом при помощи железных дорог

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Фото: Twitter @PiyushGoyal

Индийская госкомпания Indian Railways («Индийские железные дороги») поможет стране бороться с коронавирусом SARS-CoV-2, производя защитные костюмы. Об этом министр железных дорог и торговли Пиюш Гойял сообщил на своей странице Twitter.

По его словам, экипировку будут производить в больших объемах для помощи медработникам. Кроме того, ранее Гойял сообщил в Twitter, что старые поезда будут переделываться в передвижные палаты для больных. «Пациентам предоставят чистую, продезинфицированную и здоровую среду для комфортного выздоровления», — отметил он.

В общей сложности предполагается переделать 20 тысяч вагонов, в каждом их которых будет по 16 мест для заболевших, помещение для доктора и медсестер, а также для хранения инвентаря. Такие поезда можно будет отправлять в любую точку страны.

Как отмечает телеканал CNN, пассажирское железнодорожное сообщения в Индии закрыто с 25 марта и до 14 апреля. Это произошло впервые за 167 лет. В то же время грузовые перевозки продолжаются. В нормальной обстановке по железным дорогам Индии курсируют более 20 тысяч пассажирских поездов в день.

В настоящее время в Индии зафиксировано 4288 заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19, из них 117 умерли. В общей сложности в мире заразились свыше 1,2 миллиона, следует из данных университета Джона Хопкинса.

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Как спастись от коронавируса?

Старайтесь не выходить из дома без необходимости
Зачем это нужно? Вирус распространяется в общественных местах — старайтесь их избегать. Домашний режим особенно важно соблюдать людям старше 65 лет и тем, кто страдает хроническими заболеваниями. Молодым стоит воздержаться от личного общения с родителями, бабушками и дедушками и пожилыми людьми вообще. Старайтесь поддерживать контакты по телефону или через интернет — это поможет уберечь пожилых людей от опасности заражения.
Соблюдайте дистанцию в общественных местах
Зачем это нужно? Кашляя или чихая, человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха. Держитесь от людей на расстоянии как минимум один метр, особенно если у кого-то из них кашель, насморк или повышенная температура.
Регулярно мойте руки
Зачем это нужно? Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытье рук с мылом убьет его.
По возможности не трогайте руками глаза, нос и рот
Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм.
Соблюдайте правила респираторной гигиены
При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.

Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно скорее обращайтесь за медицинской помощью
Зачем это нужно? Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые разные причины, среди которых, в зависимости от поездок и контактов пациента, может быть и коронавирус.
Полезные сайты и телефоны:
— сайт стопкоронавирус.рф;

— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;

— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;

— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;

— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);

— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;

— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;

— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.

Источник: Всемирная организация здравоохранения

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