Христиан-евангелистов обвинили в распространении коронавируса по всей Франции. Об этом рассказала газета The Washington Post.
В статье описана община в городе Мюлуз (северо-восток страны) из 2,5 тысячи верующих, среди которых якобы был инфицированный. Он заразил остальных прихожан, которые разнесли инфекцию по всей Франции. Утверждается, что они не только распространили вирус, но и вообще завезли его на территорию страны.
Газета отмечает: церкви и молитвенные дома были в цепочке распространения коронавируса по всему миру не только во Франции, но и в Южной Корее, США и Индии.
Жители Южной Кореи обвиняли секту под названием «Церковь Иисуса Синчходжи» в том, что ее члены якобы разнесли вирус по стране. Примерно половина из заразившихся посещали собрания секты, преимущественно в провинции Кёнсан-Пукто и городе Тэгу.
Во Франции более 56,9 тысячи зараженных, 4 тысячи человек умерли, а 9,4 тысячи — вылечились. Вспышка пневмонии COVID-19 впервые была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения