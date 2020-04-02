Христиан-евангелистов обвинили в распространении коронавируса по всей Франции. Об этом рассказала газета The Washington Post.

В статье описана община в городе Мюлуз (северо-восток страны) из 2,5 тысячи верующих, среди которых якобы был инфицированный. Он заразил остальных прихожан, которые разнесли инфекцию по всей Франции. Утверждается, что они не только распространили вирус, но и вообще завезли его на территорию страны.

Газета отмечает: церкви и молитвенные дома были в цепочке распространения коронавируса по всему миру не только во Франции, но и в Южной Корее, США и Индии.

Жители Южной Кореи обвиняли секту под названием «Церковь Иисуса Синчходжи» в том, что ее члены якобы разнесли вирус по стране. Примерно половина из заразившихся посещали собрания секты, преимущественно в провинции Кёнсан-Пукто и городе Тэгу.

Во Франции более 56,9 тысячи зараженных, 4 тысячи человек умерли, а 9,4 тысячи — вылечились. Вспышка пневмонии COVID-19 впервые была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане.

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