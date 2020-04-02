Во Франции обвинили США в перекупке заказанных из Китая масок. Об этом заявил глава региона Гранд-Эст Жан Роттнер телеканалу RTL.
По его словам, это происходит буквально на взлетной полосе в Китае. «[Американцы] вытаскивают наличные и платят втрое или вчетверо выше того, что заплатили мы», — заявил Роттнер. Он добавил, что некоторые заказы все-таки дошли до региона, и призвал французов бороться с вирусом.
Официальный Париж пока не подтвердил обвинения Роттнера. До 15 апреля по всей стране продлится карантин. В стране уже ввели строгие ограничения на передвижения людей, закрыты кафе, кинотеатры и непродовольственные магазины. Поездки по стране также ограничены.
Согласно последним данным, регион Гранд-Эст сильнее всего пострадал от коронавируса: там более 1,5 тысячи человек погибли от пневмонии COVID-19. Во всей стране более 56,9 тысячи зараженных, 4 тысячи человек умерли, а 9,4 тысячи — вылечились. Вспышка пневмонии COVID-19 впервые была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения