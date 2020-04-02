Во Франции обвинили США в перекупке заказанных из Китая масок. Об этом заявил глава региона Гранд-Эст Жан Роттнер телеканалу RTL.

По его словам, это происходит буквально на взлетной полосе в Китае. «[Американцы] вытаскивают наличные и платят втрое или вчетверо выше того, что заплатили мы», — заявил Роттнер. Он добавил, что некоторые заказы все-таки дошли до региона, и призвал французов бороться с вирусом.

Официальный Париж пока не подтвердил обвинения Роттнера. До 15 апреля по всей стране продлится карантин. В стране уже ввели строгие ограничения на передвижения людей, закрыты кафе, кинотеатры и непродовольственные магазины. Поездки по стране также ограничены.

Согласно последним данным, регион Гранд-Эст сильнее всего пострадал от коронавируса: там более 1,5 тысячи человек погибли от пневмонии COVID-19. Во всей стране более 56,9 тысячи зараженных, 4 тысячи человек умерли, а 9,4 тысячи — вылечились. Вспышка пневмонии COVID-19 впервые была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане.

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