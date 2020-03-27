Франция решила продлить изоляцию из-за коронавируса

Франция решила продлить изоляцию из-за распространения коронавирусной инфекции еще на две недели. Об этом сообщил премьер-министр Франции Эдуар Филипп, передает Reuters.

Карантин продлится до 15 апреля. В стране уже ввели строгие ограничения на передвижения людей, закрыты кафе, кинотеатры и непродовольственные магазины. Поездки по стране также ограничены.

Днем 27 марта стало известно, что во Франции от пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом, умерла 16-летняя девушка без хронических заболеваний. Она стала самой молодой погибшей в Европе.

Во Франции более 29,1 тысячи человек заражены коронавирусом. 1,6 тысячи погибли, еще 4,9 тысячи вылечились. В мире выявлено свыше 543 тысяч инфицированных коронавирусом; 24 тысячи человек погибли, 125 тысяч — вылечились. Вспышка пневмонии COVID-19 впервые была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!