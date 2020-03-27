Франция решила продлить изоляцию из-за коронавируса

Франция решила продлить изоляцию из-за распространения коронавирусной инфекции еще на две недели. Об этом сообщил премьер-министр Франции Эдуар Филипп, передает Reuters.
Карантин продлится до 15 апреля. В стране уже ввели строгие ограничения на передвижения людей, закрыты кафе, кинотеатры и непродовольственные магазины. Поездки по стране также ограничены.
Днем 27 марта стало известно, что во Франции от пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом, умерла 16-летняя девушка без хронических заболеваний. Она стала самой молодой погибшей в Европе.
Во Франции более 29,1 тысячи человек заражены коронавирусом. 1,6 тысячи погибли, еще 4,9 тысячи вылечились. В мире выявлено свыше 543 тысяч инфицированных коронавирусом; 24 тысячи человек погибли, 125 тысяч — вылечились. Вспышка пневмонии COVID-19 впервые была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения