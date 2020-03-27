Во Франции 16-летняя девушка без хронических болезней умерла от коронавируса

Во Франции 16-летняя Джули А. без хронических болезней умерла от коронавируса. Об этом сообщает Mirror.
Отмечается, что она стала самой молодой погибшей в Европе. По информации издания, француженка скончалась от респираторных заболеваний в парижской больнице. Она была госпитализирована после того, как неделю назад у нее начался слабый кашель. Ее сестра считает, что общество должно прекратить думать о COVID-19 как о болезни, представляющей угрозу исключительно для пожилых людей.
Накануне сообщалось, что в Италии 101-летний мужчина вылечился от коронавируса. Местные власти отметили, что это стало настоящей позитивной историей для всего медицинского персонала, и назвали этот случай «надеждой на будущее».
По последним данным, в мире выявлено свыше 537 тысячи инфицированных коронавирусом; 24 тысячи человек погибли, 123 тысячи — вылечились. Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения