Макрон призвал «не пьянеть» от российской помощи Италии

Президент Франции Эммануэль Макрон высказался о российской и китайской помощи страдающей от пандемии коронавируса Италии и призвал «не пьянеть» от этого, а также помнить о той помощи, которую стране оказывали Франция и Германия. Слова политика привел канал France 24.
«О китайской или российской помощи много говорят, но почему не сказать, что Франция и Германия доставили в Италию два миллиона масок и десятки тысяч халатов? — спросил Макрон. — Этого недостаточно, но это только начало, и мы не должны пьянеть от того, что говорят наши международные партнеры и конкуренты». Он добавил, что Европа — гордая и сильная, и должна чувствовать себя именно так.
27 марта Макрон назвал пандемию коронавируса угрозой существованию Евросоюза. По словам Макрона, пандемия угрожает таким основополагающим принципам Шенгенского соглашения, как отсутствие границ. «Мы сталкиваемся с риском смерти Шенгена», — заявил французский лидер.
По последним данным проекта университета Джонса Хопкинса, в мире более 685 тысяч человек были заражены коронавирусом, 145,6 тысячи выздоровели, более 32 тысяч скончались. Больше всего заболевших в США (125 тысяч человек), Италии (92 тысячи), Китае (82 тысячи), Испании (почти 79 тысяч) и Германии (58 тысяч).
В конце марта в Италии смертность пошла на спад. Сейчас в стране, наиболее пострадавшей от пандемии коронавируса, работают российские медики. Более 100 специалистов в области вирусологии и эпидемиологии, а также восемь врачебно-сестринских бригад, в конце марта прибыли в город Бергамо в итальянском регионе Ломбардия.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
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Источник: Всемирная организация здравоохранения