Индийская полиция палками загнала людей на карантин

@rt_russian

Полиция в индийском Нью-Дели палками загнала людей на карантин. Таким образом закончился долгосрочный массовый протест против новых законов о гражданстве, передает YouTube-канал Global News.

Протестующих призвали разойтись, а когда те отказались — полицейские использовали палки. Сообщается, что в протестах участвовали сотни людей, многие из них — женщины. Город, в котором с декабря продолжаются протесты, был ранее закрыт из-за вспышки коронавируса, в нем запретили собрания численностью более пяти человек.

24 марта стало известно, что премьер-министр Индии Нарендра Моди объявил о полном закрытии границ и карантине в стране сроком на 21 день.

По последним данным, в мире выявлено свыше 424 тысяч инфицированных коронавирусом; 18,9 тысячи человек погибли, 109,1 тысячи — вылечились.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!