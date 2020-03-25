Индийская полиция палками загнала людей на карантин

Полиция в индийском Нью-Дели палками загнала людей на карантин. Таким образом закончился долгосрочный массовый протест против новых законов о гражданстве, передает YouTube-канал Global News.
Протестующих призвали разойтись, а когда те отказались — полицейские использовали палки. Сообщается, что в протестах участвовали сотни людей, многие из них — женщины. Город, в котором с декабря продолжаются протесты, был ранее закрыт из-за вспышки коронавируса, в нем запретили собрания численностью более пяти человек.
24 марта стало известно, что премьер-министр Индии Нарендра Моди объявил о полном закрытии границ и карантине в стране сроком на 21 день.
По последним данным, в мире выявлено свыше 424 тысяч инфицированных коронавирусом; 18,9 тысячи человек погибли, 109,1 тысячи — вылечились.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения