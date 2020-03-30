Полицейский вышел на улицы в экстравагантном шлеме в виде коронавируса

Полицейский в Индии решил прибегнуть к креативу, чтобы предупредить людей об опасности коронавируса и убедить их оставаться дома. Его историю рассказал CNN.
Офицер полиции Раджеш Бабу (Rajesh Babu) в южном городе Ченнай надевает специальный защитный шлем, сделанный в форме вирусной инфекции, для езды на мотоцикле.
Его экстравагантный шлем красного цвета имеет выпуклости, имитирующие те, которые можно увидеть у коронавируса под микроскопом.
Бабу в таком шлеме обычно останавливает водителей машин и мотоциклов, особенно тех, кто не носит защитные медицинские маски, и говорит им: «Если вы выйдете, то я войду».
Шлем разработал местный художник и основатель организации из Ченная Art Kingdom Б. Гоутам (B. Gowtham). Идея пришла к нему после того, как он заметил, что люди недостаточно осведомлены о коронавирусной проблеме.
24 марта премьер Индии Нарендра Моди объявил о полном закрытии границ с полуночи 25 марта из-за распространения коронавируса. Более миллиарда человек окажутся взаперти, поскольку каждому жителю страны будет запрещено выходить из дома. По словам Моди, правительство пошло на такие меры, «чтобы спасти Индию».
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения