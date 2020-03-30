Полицейский вышел на улицы в экстравагантном шлеме в виде коронавируса

Полицейский в Индии решил прибегнуть к креативу, чтобы предупредить людей об опасности коронавируса и убедить их оставаться дома. Его историю рассказал CNN.

Офицер полиции Раджеш Бабу (Rajesh Babu) в южном городе Ченнай надевает специальный защитный шлем, сделанный в форме вирусной инфекции, для езды на мотоцикле.

Его экстравагантный шлем красного цвета имеет выпуклости, имитирующие те, которые можно увидеть у коронавируса под микроскопом.

Бабу в таком шлеме обычно останавливает водителей машин и мотоциклов, особенно тех, кто не носит защитные медицинские маски, и говорит им: «Если вы выйдете, то я войду».

Шлем разработал местный художник и основатель организации из Ченная Art Kingdom Б. Гоутам (B. Gowtham). Идея пришла к нему после того, как он заметил, что люди недостаточно осведомлены о коронавирусной проблеме.

24 марта премьер Индии Нарендра Моди объявил о полном закрытии границ с полуночи 25 марта из-за распространения коронавируса. Более миллиарда человек окажутся взаперти, поскольку каждому жителю страны будет запрещено выходить из дома. По словам Моди, правительство пошло на такие меры, «чтобы спасти Индию».

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