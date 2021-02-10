Под Петербургом сотрудницу российского банка нашли расчлененной

В лесу Всеволожского района Ленинградской области обнаружено тело расчлененной сотрудницы отдела ипотечного кредитования одного из российских банков, передает «Фонтанка».

Накануне, 9 февраля, в полицию поступило обращение от брата женщины. Он заявил, что днем 7 февраля его 37-летняя сестра ушла из дома и не вернулась.

В городе развесили ориентировки на пропавшую. На одну из них откликнулась россиянка, которая заявила, что на днях похожая женщина выпивала с ее свекром в поселке Лаврики. Вернувшись на следующий день с работы, девушка уже не застала гостью, но увидела, как родственник отмывал с пола пятна бурого цвета.

На месте прибыли оперативники. 64-летний мужчина признался, что выпивал с новой знакомой, после чего они поссорились, он ударил женщину и та упала, ударившись головой о кафельный пол. Осознав, что травма была смертельной, россиянин расчленил тело убитой топором, сложил останки в два пакета и разбросал их в лесу между поселками Матокса и Лехтуси.

Кадры с места происшествия публикует Следственный комитет России на своем YouTube-канале.

Подозреваемый задержан. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения. Расследование продолжается.