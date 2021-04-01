Главный нефролог Петербурга признался в убийстве пропавшей жены

Главный нефролог (специалист по почкам) Санкт-Петербурга, завотделением Мариинской больницы Александр Земченков, признался в убийстве жены, доктора роддома №6 Ирины Земченковой, которая пропала 11 лет назад. Об этом сообщает «Фонтанка».

На очередном допросе врач дал признательные показания. Он заявил, что боялся скандала в случае развода и решил убить жену, чтобы уйти к другой женщине.

О задержании Земченкова стало известно 1 апреля. Следствие считает его причастным к исчезновению супруги 23 февраля 2010 года. Тогда СК не проверили записи с камер уличного видеонаблюдения, а обыски в квартире провели только спустя два месяца после исчезновения женщины.

По версии следствия, Земченков убил жену дома, затем поместил тело в автомобиль и вывез на машине в Ленинградскую область.

Отмечалось, что в тот период у Земченкова был роман с женщиной, которая тоже работала врачом и с которой сейчас он состоит в браке.