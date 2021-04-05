Расчленившего жену петербуржца освободили от уголовной ответственности

Убившего жену после разговора о разводе жителя Санкт-Петербурга отправят на принудительное лечение в психиатрическую больницу по решению суда, он освобожден от уголовной ответственности. Об этом в понедельник, 5 апреля, сообщает Telegram-канал LIFE SHOT.

В июле минувшего года мужчина пять раз ударил супругу топором, после чего расчленил ее тело. Труп нашли на проспекте Художников, у него отсутствовали голова, руки и ноги.

Ранее суд отправил в СИЗО главного нефролога Санкт-Петербурга, завотделением Мариинской больницы Александра Земченкова, задержанного за убийство жены. По версии следствия, 23 февраля 2010 года Земченков поссорился с супругой и убил ее. Тело женщины он расчленил и выбросил в мусорные контейнеры. Чтобы отвести от себя подозрения, он обратился с заявлением о пропаже супруги в полицию, уверяя, что та ушла из дома и пропала без вести. Через несколько месяцев после преступления Земченков съехался с новой возлюбленной.