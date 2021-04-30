Раскрыты подробности убийства мужа и детей многодетной россиянкой

Многодетная мать из Владивостока совершила тройное убийство под действием алкоголя и лекарственных препаратов. Об этом сообщает Telegram-канал LIFE SHOT.

Женщина зарезала мужа и двоих 5-летних детей 27 апреля в квартире, где проживала семья. Расправившись с родными, она отправилась в детский садик, откуда забрала третьего ребенка. Вдвоем они жили пару дней, пока не было раскрыто убийство.

Мать с сыном ушли в кинотеатр, а к семье в квартиру в это время пришел ее свекр, он и нашел спрятанные там тела сына и внуков. Подозреваемую задержали во время киносеанса. Она была в невменяемом состоянии.

По предварительным данным, женщина убила детей из-за того, что у них была задержка в развитии, поэтому она их не любила. А с супругом они часто ссорились из-за его измен. Пара уже разводилась в 2014 году, но в 2019-м снова поженилась.

Оставшегося в живых сына пока поместили в реабилитационный центр.

О задержании женщины сообщалось ранее 30 апреля. Муж решил развестись с женой и забрать детей-тройняшек: двух сыновей и дочку. Женщина разозлилась и накинулась с ножом на супруга и детей. После убийства его тело подозреваемая замотала в полиэтилен, а тела детей положила в спортивную сумку.