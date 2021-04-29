Раскрыто убийство найденного в болоте советского композитора

Завершено расследование уголовного дела жителя Новгородской области, обвиняемого в убийстве прославленного советского и российского композитора Леонида Печникова, тело которого было найдено в болоте в 2008 году. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России (СКР).

Помимо убийства мужчине вменяется культивирование наркосодержащих растений, незаконное хранение взрывных устройств и оружия. Убийство, совершенное 13 лет назад, было раскрыто после того, как осужденная за мошенническое хищение квартиры композитора стала давать показания и назвала имя убийцы, сообщает издание 53News.ru.

По версии следствия, в 2008 году москвичка под видом сотрудницы ЖЭКа вошла в доверие к Печникову, обманув его, получила доверенность на его квартиру в центре Москвы. После ее продажи она переселила композитора в пустующий деревянный дом в деревне Заря Новгородской области.

Печникову она сказала, что его пригласили выступить на свадьбе в качестве аккордеониста. В состоянии алкогольного опьянения его усадили в машину и повезли в Новгородскую область. По дороге композитор понял, что его обманули, вспыхнул конфликт, в ходе которого житель Новгородской области, сидевший за рулем машины, задушил Печникова, а тело сбросил в болото.

Погибшего через некоторое время нашел грибник.

Как сообщила исполняющая обязанности руководителя отдела по расследованию преступлений прошлых лет СКР Анастасия Ибрагимова, оперативники нашли свидетеля, который видел, как обвиняемый тащил тело Печникова в болото. Кроме того, осужденная на восемь лет аферистка заявила, что сообщник признался ей в убийстве композитора. Раньше она молчала, опасаясь мести.

Между тем обвиняемый в убийстве вину не признает. Его дело передано в суд для рассмотрения по существу.

Леонид Печников написал музыку ко многим известным фильмам и спектаклям. Его произведения исполняли Иосиф Кобзон, Олег Анофриев, Алиса Фрейндлих.