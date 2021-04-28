Названы российские регионы с наибольшим количеством убийств

Названы регионы с наибольшим количеством убийств и покушений на убийство, совершенных с января 2021 года. Такие данные опубликовала Генпрокуратура России на портале правовой статистики.

Рейтинг, составленный ведомством, возглавили Московская область, Красноярский край и Республика Татарстан, где зарегистрировано по 74 преступления по статьям 30, 105 («Убийство»), 106 («Убийство матерью новорожденного ребенка»), 107 («Убийство в состоянии аффекта») УК РФ.

Как добавили в РИА Новости, в 167 случаях уголовные дела об убийстве были возбуждены после безвестного исчезновения человека.

Ранее в России определили регионы с понизившимся в пандемию качеством жизни. По данным рейтингового агентства «Национальные кредитные рейтинги» (НКР), такие изменения на себе ощутили 27 регионов. Сразу на 14 ступеней ухудшились позиции Севастополя. На семь строчек опустились Чувашия и Удмуртия. Причиной стало резкое сокращение розничного товарооборота и рост просроченной задолженности населения.