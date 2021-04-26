Названы регионы России с понизившимся в пандемию качеством жизни

В 27 российских регионах в пандемию понизилось качество жизни по сравнению с 2020 годом. Их назвал РБК со ссылкой на исследование рейтингового агентства «Национальные кредитные рейтинги» (НКР).

По данным НКР, 20 регионов при этом потеряли от одного до трех мест, шесть регионов — от четырех до семи. Сразу на 14 ступеней ухудшились позиции Севастополя. На семь строчек опустились Чувашия и Удмуртия. Причиной стало резкое сокращение розничного товарооборота (На 10, 4 процента в Чувашии и на 11,5 процента в Удмуртии) и рост просроченной задолженности населения (19 и 24 процента). На шесть позиций опустились Архангельская (была на 18-й строчке) и Тамбовская области (30-е место).

Выше всего в индексе поднялась Карелия — сразу на девять позиций, заняв 53-е место. Причиной стало повышение доступности жилья, рост депозитов населения и основных фондов социальной сферы. Бурятия и Магаданская область поднялись на пять и шесть позиций соответственно. Еще 29 регионов остались на прежнем месте.

Лидирующие регионы практически не сменили позиции. На первом месте оказался Санкт-Петербург, на втором месте — Москва, на третьем — Белгородская область, на четвертом — Московская область, на пятом — Воронежская область. Замыкают список Калмыкия, Еврейская автономная область, Республика Алтай, Карачаево-Черкесия и Тува.

Согласно предыдущему исследованию качества жизни за 2020 год, лидерами были Москва, Санкт-Петербург и Московская область, которые выделились развитостью инфраструктуры, высоким уровнем развития экономики и соцсферы, а также высоким потенциалом дальнейшего развития. В первую десятку рейтинга вошли Татарстан, Белгородская область, Краснодарский край, Ленинградская, Воронежская и Калининградская области и Югра. На последних строчках оказались Калмыкия, Кабардино-Балкария, Ингушетия, Курганская область, Республика Алтай, Бурятия, Еврейская автономная область, Карачаево-Черкесия, Забайкальский край, Республика Тыва.