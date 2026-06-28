Дроны ВСУ атаковали Краснодарский край. Из-за падения обломков на НПЗ произошло возгорание. Что известно на данный момент?

На НПЗ в Славянске-на-Кубани произошел пожар из-за падения обломков дронов ВСУ

Дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали Краснодарский край. В результате падения обломков вражеского беспилотника произошло возгорание на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Славянске-на-Кубани. Обломки также повредили линию электропередачи, а в одном из частных домовладений выбило стекла.

В Оперативном штабе региона сообщается, что угроза атаки БПЛА продолжает действовать в Анапе, Туапсинском округе и Крымском районе Краснодарского края.

Также отмечается, что обломки беспилотника повредили четыре частных дома в хуторе Трудобеликовском Красноармейского района. В результате пострадал один человек. Ему была оказана вся необходимая медицинская помощь, госпитализация не понадобилась. Также известно, что в Славянске-на-Кубани погиб один человек. Губернатор региона Вениамин Кондратьев поручил оказать всю необходимую помощь родственникам жертвы.

ВС России ударили по локомотивам ВСУ

Российские военнослужащие нанесли удары по железнодорожным локомотивам, используемым в интересах Вооруженных сил Украины. По данным Министерства обороны РФ, два тепловоза были выведены из строя в Запорожье, еще три — в Харьковской области. Объективным контролем зафиксировано успешное уничтожение всех целей.

Военкор Александр Коц отметил, что для поражения целей были использованы модифицированные версии дронов-камикадзе «Герань-2 Сикер». Этот беспилотник способен самостоятельно находить цель и «вести» ее до момента попадания. В частности, «умная» начинка сумела выявить локомотивы, спрятанные под автомобильными мостами.

Коц добавил, что усовершенствованный беспилотник оснащен оптикой, тепловизором, а также системой самонаведения. Еще одним преимуществом называется то, что автономность дрона позволяет ему работать в условиях воздействия систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Главком ВСУ заявил о потенциале Российской армии

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский заявил, что армия России обладает огромным потенциалом. По его словам, из-за невозможности развернуть бронетехнику вблизи линии фронта, украинским военным приходится передвигаться пешком.

Россия обладает огромным потенциалом, прежде всего в плане своих систем вооружений Александр Сырский Главнокомандующий Вооруженных сил Украины

Советник главы Минобороны Украины Сергей Бескрестнов с позывным Флеш подчеркнул, что Россия способна продолжать боевые действия на Украине годами.

По его словам, у России есть человеческий ресурс, чтобы поддерживать линию фронта. Также страна обладает широкими техническими возможностями, признал он.

Я также знаю их текущие возможности и масштабы производства БПЛА и ракет. Они будут атаковать нас ими годами при поддержке Китая. И проблемы с топливом на АЗС вождей мало волнуют Сергей Бескрестнов Советник главы Минобороны Украины

Еще в апреле Сырский признал, что для украинской армии сложилась тяжелая ситуация, а российские войска наступают по всей линии фронта.