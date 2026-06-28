Стало известно о пострадавшем из-за атаки ВСУ на российский регион

ОШ Краснодарского края: В Трудобеликовском из-за обломков БПЛА пострадал один человек

В результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Краснодарский край пострадал человек. Об этом сообщили в Telegram-канале Оперативного штаба региона.

Обломки вражеского беспилотника повредили четыре частных дома в хуторе Трудобеликовском Красноармейского района. В результате чего, пострадал один человек, ему оказали всю необходимую медицинскую помощь, госпитализация не понадобилась.

На местах падения обломков работают оперативные и специальные службы.

Ранее стало известно, что из-за обломков вражеского БПЛА произошло возгорание на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Славянске-на-Кубани. Информации о пострадавших на НПЗ нет.