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06:35, 28 июня 2026Россия

Губернатор рассказал о серьезных последствиях атаки ВСУ на Краснодарский край

Кондратьев: В результате массированной атаки БПЛА ВСУ на Краснодарский край погиб человек
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Ilya Moskovets / Global Look Press

Краснодарский край в ночь на 28 июня вновь подвергся массированной атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Губернатор региона Вениамин Кондратьев в своем официальном Telegram-канале рассказал о серьезных последствиях.

В результате падения обломков вражеских беспилотников в Славянске-на-Кубани повреждены несколько домов, погиб один человек.

«Выражаю глубокие соболезнования его родным. Поручил главе района Роману Синяговскому оказать всю необходимую помощь», — добавил Кондратьев.

В городе также произошло возгорание на территории нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), повреждена линия электропередачи и газовая труба. На местах работают оперативные и специальные службы.

Кроме того, обломки БПЛА рухнули в хуторе Трудобеликовском Красноармейского района. Там повреждены несколько частных домов и пострадал один человек.

Кондратьев попросил всех жителей Краснодарского края соблюдать все меры безопасности, если объявлена угроза атаки БПЛА, не выходить на улицу и не подходить к окнам.

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