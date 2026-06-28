Определились все пары плей-офф чемпионата мира по футболу 2026 года

На чемпионате мира 2026 года, проходящем в США, Мексике и Канаде завершился групповой этап, определились все пары плей-офф. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В 1/16 финала турнира вышли 32 команды. За выход в следующую стадию ЧМ сборная Германии сыграет с Парагваем, сборная Франции — со Швецией, сборная Кабо-Верде — с Аргентиной, ЮАР — с Канадой, Бразилия — с Японией, Нидерланды — с Марокко, Кот-д’Ивуар — с Норвегией, Мексика — с Эквадором, Англия — с ДР Конго, Бельгия — с Сенегалом, США — с Боснией и Герцеговиной, Испания — с Австрией, Португалия — с Хорватией, Швейцария — с Алжиром, Австралия — с Египтом, Австралия – с Египтом, а Аргентина — с Кабо-Верде.

Плей-офф стартует 28 июня.

Чемпионат мира проходит в Канаде, США и Мексике. Сборная России не принимает участия в турнире, так как ее отстранили от международных соревнований в 2022 году.