Россиянам назвали затягивающие поиск работы на месяцы ошибки

HR-эксперт Соловьева: Поиск работы — это тоже работа

Поиск работы — это тоже работа, заметила HR-эксперт и карьерный консультант Кристина Соловьева. В беседе с «Лентой.ру» специалист назвала ошибки, затягивающие поиск вакансии на месяцы.

«Даже сильный кандидат может искать работу месяцами, если продолжает действовать по старой схеме: рассылает одно и то же резюме, не готовится к собеседованиям и ждет условий, которые рынок уже не всегда предлагает», — рассказала Соловьева.

Специалист сообщила, что поиск работы сейчас действительно может занимать больше времени, чем несколько лет назад.

Но когда поиск длится месяцами, смотреть только на рынок недостаточно. Иногда соискатель сам не до конца понимает, какую роль ищет и чем может быть полезен работодателю. Поиск работы — это тоже работа. Сначала стоит разобраться, куда двигаться, какие компетенции уже есть, чего не хватает, насколько востребована выбранная роль и что может стать сильной стороной именно в этой позиции Кристина Соловьева HR-эксперт и карьерный консультант

«Поиск может тормозить и само резюме. Часто кандидат делает его один раз "на все случаи жизни": копирует прежний опыт из компании в компанию, почти не меняет акценты и отправляет один и тот же документ на разные вакансии. В итоге резюме выглядит обезличенным: опыт вроде есть, но непонятно, почему именно этого соискателя стоит пригласить на разговор. Резюме лучше адаптировать под конкретную позицию. Если нужная компетенция у кандидата есть, она должна быть прямо и понятно отражена в резюме, а не прятаться где-то между строк», — рекомендовала HR-эксперт.

Соловьева рассказала, что слабее работает то резюме, в котором перечислены только обязанности. Необходимо указать, что именно удалось сделать: за какой период, с каким результатом, добавила она.

Мешает и неаккуратность. Орфографические ошибки, тяжелый текст, резюме на три-четыре страницы могут испортить впечатление даже при хорошем опыте. У HR и руководителя мало времени на первичный просмотр, поэтому лучше быстро показать, кто перед ними, что кандидат умеет и под какую задачу подходит Кристина Соловьева HR-эксперт и карьерный консультант

«Поиск часто затягивается из-за хаотичных откликов. Иногда кандидат отправляет резюме почти на все, где встречаются знакомые слова, и ждет результата. Но это скорее стрельба из пушки по воробьям, чем стратегия. Если соискатель ищет позицию директора по логистике, стоит откликаться на близкие по опыту вакансии и понимать, почему ему подходит именно эта работа», — посоветовала консультант.

Кроме того, эксперт рекомендовала готовиться ко всем собеседованиям, включая первый разговор с HR. По ее словам, стоит изучить сайт компании, перечитать вакансию, понять, чем занимается работодатель и какие вопросы стоит задать.

«Поиск может затягиваться и из-за ожиданий, которые не совпадают с текущим рынком. У части кандидатов остались ориентиры времен, когда работодатели активнее конкурировали за специалистов и чаще предлагали более высокие зарплаты. Если опыта пока немного, а ожидания по доходу уже очень высокие, если хочется только полную удаленку и нет готовности обсуждать гибрид, поиск может идти дольше. Здесь помогают переговоры, а не позиция "только так и никак иначе"», — рассказала Соловьева.

Также консультант посоветовала искать работу не только через hh.ru, но и обратиться к сайтам компаний, профессиональным сообществам, отраслевым каналам и к окружению.

«Если поиск не двигается, полезно посмотреть, где именно происходит сбой. Если откликов нет совсем, первым делом стоит пересмотреть резюме. Если ответы приходят, но до телефонного интервью дело не доходит, нужно менять тактику откликов и точнее выбирать вакансии. Если кандидат доходит до встречи с руководителем, но после этого наступает тишина, стоит отдельно разобрать самопрезентацию», — отметила эксперт.

Затянувшийся поиск не всегда означает, что с кандидатом что-то не так. Иногда рынок действительно сложный, профессия редкая или конкуренция высокая. Но если соискатель месяцами делает одно и то же и не получает результата, это повод остановиться и пересмотреть весь процесс: понять свою роль, проверить резюме, скорректировать ожидания, расширить каналы поиска и честно ответить себе, в чем его ценность для бизнеса Кристина Соловьева HR-эксперт и карьерный консультант

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