Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:34, 28 июня 2026Бывший СССР

ВСУ оставили надежду прорваться в ключевой город Донбасса

Офицер Порог: ВСУ пчти прекратили попытки прорваться в Константиновку, город изолирован
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Воруженные силы Украины (ВСУ) оставили надежду прорваться на территорию Константиновки Донецкой народной республики (ДНР). Город изолирован, такие сведения привел командир гаубичного артиллерийского дивизиона 238-й артиллерийской бригады группировки войск «Юг» с позывным Порог, его цитирует ТАСС.

«Сейчас пошла фаза изоляции Константиновки. Уже практически попыток прорыва внутрь Константиновки у противника нет. Есть только попытки эвакуации. Все они пресекаются нашим точным огнем», — отметил российский военнослужащий.

Ранее в Минобороны РФ раскрыли подробности боев в ключевом городе Донбасса — Константиновке. Отмечается, что штурмовые подразделения Южной группировки войск ведут активные наступательные действия на всех направлениях. За минувшие сутки им удалось занять 70 зданий, а также уничтожить до 90 военнослужащих.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Дроны ВСУ атаковали Краснодарский край. Из-за падения обломков на НПЗ произошло возгорание. Что известно на данный момент?

    Украинский военный назвал самое «горячее» направление в зоне боевых действий

    Стали известны последствия падения обломков БПЛА ВСУ в Ивановской области

    ВСУ оставили надежду прорваться в ключевой город Донбасса

    ВСУ начали перебрасывать пограничников в Черниговскую область

    В Подмосковье начался новый этап борьбы с борщевиком

    Врач назвала способные вызвать остановку сердца аттракционы

    Минобороны сообщило о сотнях сбитых в ночь над Россией БПЛА

    Кардиолог рассказала о неочевидных факторах инфаркта

    Любимый продукт миллионов человек может подорожать из-за погоды

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok