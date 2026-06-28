Офицер Порог: ВСУ пчти прекратили попытки прорваться в Константиновку, город изолирован

Воруженные силы Украины (ВСУ) оставили надежду прорваться на территорию Константиновки Донецкой народной республики (ДНР). Город изолирован, такие сведения привел командир гаубичного артиллерийского дивизиона 238-й артиллерийской бригады группировки войск «Юг» с позывным Порог, его цитирует ТАСС.

«Сейчас пошла фаза изоляции Константиновки. Уже практически попыток прорыва внутрь Константиновки у противника нет. Есть только попытки эвакуации. Все они пресекаются нашим точным огнем», — отметил российский военнослужащий.

Ранее в Минобороны РФ раскрыли подробности боев в ключевом городе Донбасса — Константиновке. Отмечается, что штурмовые подразделения Южной группировки войск ведут активные наступательные действия на всех направлениях. За минувшие сутки им удалось занять 70 зданий, а также уничтожить до 90 военнослужащих.