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12:46, 27 июня 2026Бывший СССР

В Минобороны раскрыли подробности боев в ключевом городе Донбасса

Минобороны: В Константиновке штурмовики ведут наступление на всех направлениях
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Александр Река / ТАСС

В Константиновке Донецкой Народной Республики (ДНР) штурмовики Южной группировки войск Вооруженных сил России ведут наступление на всех направлениях. Об этом сообщило Минобороны России в своем Telegram-канале.

«В населенном пункте Константиновка штурмовые подразделения Южной группировки войск ведут активные наступательные действия на всех направлениях», — говорится в сообщении.

Отмечается, что российские военнослужащие ведут зачистку разрозненных групп украинских войск в юго-западной части города. По данным оборонного ведомства, за сутки им удалось занять 70 зданий, а также уничтожить до 90 военнослужащих, две самоходные артиллерийские установки, 16 автомобилей, 21 наземный робототехнический комплекс и станцию радиоэлектронной борьбы Вооруженных сил Украины.

Ранее стало известно, что российские войска уничтожили замаскированный немецкий танк Leopard на окраине Константиновки. Его удалось обнаружить оператору FPV-дрона, после чего технику ликвидировали несколькими ударами беспилотников.

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