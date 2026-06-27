В Минобороны раскрыли подробности боев в ключевом городе Донбасса

Минобороны: В Константиновке штурмовики ведут наступление на всех направлениях

В Константиновке Донецкой Народной Республики (ДНР) штурмовики Южной группировки войск Вооруженных сил России ведут наступление на всех направлениях. Об этом сообщило Минобороны России в своем Telegram-канале.

«В населенном пункте Константиновка штурмовые подразделения Южной группировки войск ведут активные наступательные действия на всех направлениях», — говорится в сообщении.

Отмечается, что российские военнослужащие ведут зачистку разрозненных групп украинских войск в юго-западной части города. По данным оборонного ведомства, за сутки им удалось занять 70 зданий, а также уничтожить до 90 военнослужащих, две самоходные артиллерийские установки, 16 автомобилей, 21 наземный робототехнический комплекс и станцию радиоэлектронной борьбы Вооруженных сил Украины.

Ранее стало известно, что российские войска уничтожили замаскированный немецкий танк Leopard на окраине Константиновки. Его удалось обнаружить оператору FPV-дрона, после чего технику ликвидировали несколькими ударами беспилотников.