Подразделения ВСУ у Лимана проигнорировали одно предупреждение и поплатились

Боец ВСУ Мучной: Было предупреждение снизить активность у Лимана, но к ним не прислушались

Подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ) поступило предупреждение снизить активность северо-западнее Лимана из-за серьезной угрозы со стороны ВС России, однако они его проигнорировали и поплатились. Об этом заявил боец ВСУ с позывным Мучной, его цитирует «Зеркало недели» в Telegram-канале.

«Противник продолжает системно применять авиацию и активно наносит удары ФАБами по району Щурова. Главная цель таких ударов — не допустить рассредоточения наших подразделений, сорвать накопление личного состава, техники и материальных ресурсов, а также постоянно держать сектор под огневым давлением», — раскрыл украинский военнослужащий ситуацию на лиманском направлении.

По его словам, параллельно с этим ВС России активно атакуют многоэтажную застройку северо-западнее Лимана. Так как ВСУ видит перспективу использовать эти здания для наблюдения и временного размещения личного состава, ВС РФ стремится наносить по ним удары.

«Предупреждения о необходимости снизить активность в этом районе были сделаны заблаговременно, однако к ним не все прислушались, из-за чего риски для наших бойцов существенно возросли», — подчеркнул Мучной.

Ранее Мучной заявил, что ситуация для ВСУ на константиновском направлении стремительно усложняется. «Армия России насытила значительную часть города личным составом, дронами и огневыми средствами», — так украинский боец прокомментировал обстановку в ключевом городе Донбасса.