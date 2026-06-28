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09:02, 28 июня 2026Бывший СССР

Подразделения ВСУ у Лимана проигнорировали одно предупреждение и поплатились

Боец ВСУ Мучной: Было предупреждение снизить активность у Лимана, но к ним не прислушались
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ) поступило предупреждение снизить активность северо-западнее Лимана из-за серьезной угрозы со стороны ВС России, однако они его проигнорировали и поплатились. Об этом заявил боец ВСУ с позывным Мучной, его цитирует «Зеркало недели» в Telegram-канале.

«Противник продолжает системно применять авиацию и активно наносит удары ФАБами по району Щурова. Главная цель таких ударов — не допустить рассредоточения наших подразделений, сорвать накопление личного состава, техники и материальных ресурсов, а также постоянно держать сектор под огневым давлением», — раскрыл украинский военнослужащий ситуацию на лиманском направлении.

По его словам, параллельно с этим ВС России активно атакуют многоэтажную застройку северо-западнее Лимана. Так как ВСУ видит перспективу использовать эти здания для наблюдения и временного размещения личного состава, ВС РФ стремится наносить по ним удары.

«Предупреждения о необходимости снизить активность в этом районе были сделаны заблаговременно, однако к ним не все прислушались, из-за чего риски для наших бойцов существенно возросли», — подчеркнул Мучной.

Ранее Мучной заявил, что ситуация для ВСУ на константиновском направлении стремительно усложняется. «Армия России насытила значительную часть города личным составом, дронами и огневыми средствами», — так украинский боец прокомментировал обстановку в ключевом городе Донбасса.

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