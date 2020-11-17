Россияне перечислили главные признаки качественной жизни: ключевым из них оказалось хорошее здоровье. Об этом сообщает РБК со ссылкой на результаты исследования, проведенного в октябре компанией «Росгосстрах Жизнь» и банком «Открытие».

Большинство респондентов (70,4 процента) чаще всего относили к главным признакам качественной жизни крепкое здоровье и качественную медицину.

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Высокий уровень дохода оказался ключевым признаком у 41,6 процента россиян, 31,7 процента опрошенных сочли приоритетом наличие собственного жилья. Возможность путешествовать по стране или миру оказалась главной для 18 процентов опрошенных, а высокий уровень социальной поддержки от государства — льготы, налоговые вычеты — для 17,3 процента.

Помимо этого, россияне отнесли к главным признакам качественной жизни интересную работу или свое дело (14,7 процента), возможность не работать, имея пассивный доход (4,4 процента) и наличие автомобиля (4,2 процента). Жизнь в столице или крупном городе сочли признаком качественной жизни меньше всего опрошенных (0,4 процента).

Больше половины опрошенных (54,7 процента) заявили, что качество жизни их полностью или скорее устраивает. Единственным регионом, где качеством жизни удовлетворены почти 70 процентов опрошенных, оказалась Москва.

Исследование проводилось методом телефонного опроса среди более 1,5 тысячи россиян из всех федеральных округов.