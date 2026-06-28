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08:19, 28 июня 2026Бывший СССР

ВСУ начали перебрасывать пограничников в Черниговскую область

РИА Новости: ВСУ экстренно перебрасывают бойцов 31-го погранотряда в Черниговскую область
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Andrew Kravchenko / Pool / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) экстренно перебрасывают технику и военнослужащих 31-го пограничного отряда в Черниговскую область. Об этом рассказал РИА Новости источник в силовых структурах.

По его словам, на это указывают публикации украинских волонтеров.

Ранее разведка Вооруженных сил (ВС) России предотвратила переброску украинского десанта под Красноармейском. В результате атаки российские военные уничтожили 17 бойцов ВСУ, а также несколько единиц техники.

До этого сообщалось, что военные 31-го пограничного отряда Госпогранслужбы Украины во время несения службы на границе самовольно покидают позиции и уходят в Румынию.

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